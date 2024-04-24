Ahlatcı Çorum FK’da Geraldo’dan kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Geraldo’nun Bolu maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Adanaspor maçının ilk dakikalarında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Geraldo’nun önceki gün çekilen MR sonucunda adelesinde yırtık tesbit edildi. Geraldo’nun sakatlığı ile ilgili tedavi sürecine hemen başlandı.

Geraldo’nun bu hafta sonu oynanacak Erzurumspor ve sonra sezonun son iç saha maçında Urfaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kırmızı siyahlı takımın Boluspor ile deplasmanda oynayacağı ligin son maçında Geraldo’nun forma giymesi bekleniyor.

Bu sürecin daha erkene çekilmesi için kırmızı siyahlı kulübün sağlık ekibi yoğun bir çalışma içerisinde.