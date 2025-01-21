Ahlatcı Çorum FK’de sakatlığı bulunan Thomas ve Geraldo’nun MR’ı çekildi.

Ümraniyespor maçında attığı jeneriklik gol ve oynadığı oyunla galibiyette büyük payı olan Geraldo karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanarak yerini Amar Catic'e bırakmıştı.

Yine uzun bir süre sonra bu maçta gol orucunu bozan Thomas Verheydtʼta oyunu sakat sakat tamamlamıştı. İki futbolcunun da bugün MR'ı çekildi.

Futbolcuların MR sonuçlarının yarın belli olacağı açıklanırken, Geraldo’nun durumunun ciddi olabileceği belirtildi.