Çorum FK’da sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen Geraldo ve Zargo Toure’nin durumları bugün netlik kazanacak.

Urfaspor maçında sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Zargo Toure’nin ilk testlerinin olumlu geçtiği bugün yapılacak test sonucunda Boluspor maçında forma giyip giymeyeceğine karar verilecek.

İki maçtır takımdaki yerini alamayan Geraldo’nun tedavisinin devam ettiği ve bugün yapılacak test sonucunda Boluspor maçında forma giyip giyemeyeceği belli olacak.

Geraldo’nun 11'de olmasa da maçın son bölümünde duruma göre riske edilmesi bekleniyor.