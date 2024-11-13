Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Geraldo’nun geçen sezonki performansına çıkmasını ve takıma daha büyük katkı vermesini beklediklerini söyledi.

Serkan Özbalta HT Spor’da Levent Yavuz ve Nazım Türknas’ın canlı yayınlanan programına görüntülü olarak bağlandı. Pendikspor maçının kısa bir değerlendirmesini yapan Serkan Özbalta ‘Sezonun ilk haftalarında bayağa dalgalandık oyunu kurmada sıkıntı yaşadık. Kendi oynattığımız felsefeyi zorluklar yaşadığımız dönemler oldu istediğimiz gibi başlayamadık.

Son altı yedi haftada toparladık. Bunda en büyük etken ise gerçekten çok çetin ve dergeli bir lig geçiyor. Geçen sezonlarda takımlar genelde ikinci devrede mücadelesi ile öne çıkıyordu. Bu sezon ise ilk haftadan itibaren tüm takımlar en yüksek mücadeleyi ortaya koyuyrlar. Mücadelesi çok yüksek bir ilk yarı yaşıyoruz diye düşünüyorum’ dedi.

Nazım Türknas’ıın geçen sezonki başarıda kanat oyuncularının ve forvetin katkısının büyük olduğunu ancak bu sezon beklenen performansı göremediklerini sorması üzerine ise Teknik Direktör Serkan Özbalta ‘Kanatlarda beş oyuncumuz var. Geraldo ve Suat ile başladık ilk maçta Suat sakatlandı. Kasango güçlü bir oyuncu ilk maçta sakatlandı beş hafta takımdan ayrı kaldı. Bu sürecin ardından kendisini antrenmanlarda çok zorladı bir mahcubiyet duydu. Dönüşünde daha sağlıklı olduğunda eski kasongo olduğunda takıma büyük katkı vereceğine inanıyorum, Kasango geçen sezon 16 gole katkı yaptı. Sakatlıklar nedeni ile oyuncu değişikliği yapmak futbolcununda havasını kaçırıyor. Bu noktada da sıkıntı yaşadık. Geçen sezon takıma ciddi gol ve asist katkısı yapan Geraldo’nun biraz kıpırdaması gerekiryor. Taraftarımız ve bizler onun geçen sezonki yüksek performansını özlüyoruz’ dedi.

HT Spor Yorumcusu Nazım Türknas ayrıca Oğuzhan Yalçın’a dikkat çekti.

Türknas ‘Bütün kulübün herşeyi Oğuzhan Yalçın Sosyal Medyada da fark yapıyor onun sayesinde. Burdan futbol taraftarlarından fark yaratan bu kulübün sosyam medyasını takip etmelerini öneriyorum’ ifadelerini kullandı