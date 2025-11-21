İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, bakanlık talimatları doğrultusunda gıda satış yerleri ile toplu tüketim alanlarında yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştiriyor.

Verilen bilgiye göre, Alo 174 Gıda Hattına vatandaştan gelen şikayetler ve CİMER başvurularının titizlikle incelendiğini belirtilirken, yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulandığını ifade edildi.

Yetkililer, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde gıda güvenilirliğinin sağlanmasının temel öncelik olduğunu vurgulayarak, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin hem toplum sağlığının korunması hem de tüketici güveninin artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.