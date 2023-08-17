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Trendyol 1. ligde sezonun evindeki ilk maçında yarın akşam Giresunspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım tam kadro olarak akşam saat 18.30’da tesis sahasında yaptığı antrenmanda Teknik Direktör Tahsin Tam Giresunspor maçının oyun taktiğini denedi.

Toplu olarak yapılan ısırma koşusu ardından ise dar alanda pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım önce yarı sahada sonra ise tam sahada taktik çalışma yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam ön alanda rakibe baskı isterken özellikle topla çıkarken basit top kaybı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Rakibe boş alan bırakmamaları isteyen Tam, bu çalışmada da Tuzlaspor maçında gördüğü eksikler üzerine yoğunlaştığı gözlendi.

Çorum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.