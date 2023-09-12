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Çorum’da Jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jasat ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında dolandırıcılık suçundan 68 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum merkezde metruk bir binada gizlendiği yerde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 20 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs Alaca’da bir köyde, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çorum merkezde çalıştığı iş yerinde, çocuk cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Laçin’de bir bağ evinde yakalanarak Adliye’ye sevk edildi. Sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına (24) saat esasına göre kararlılıkla devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır.” denildi