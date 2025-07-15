İzmir'de yapılan TASKK Türkiye Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonasında Ankaspor'dan Gökdeniz Irmak ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

9-12 Temmuz tarihleri arasında İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan ve altı bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada minik erkekler 42 kilo Pointh Fighting branşında ringe çıkan Gökdeniz Irmak finale yükselmeyi başardı.

Final maçında Kayserili rakibi ile karşılayan Gökdeniz Irmak maçın normal süresinde eşitlik olunca bir raunt uzatmaya gidildi.

Bu raundun son saniyesinde verdiği puanla rakibine mağlup oldu ve 11-10'luk skorla rakibine mağlup oldu ve ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Ankaspor antrenörü Sinan Duman hedeflerinin minik ve yıldızlar kategorisinde yaptıkları çalışmalarla yeni sporcular yetiştirmek ve milli takıma gidebilecek isimleri çoğaltmak olduğunu belirterek sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.