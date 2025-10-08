Arca Çorum FK’yı hücumda orta sahası sırtlıyor. Kırmızı Siyahlı takımın ilk dokuz haftada attığı 15 golden 8’ini orta saha oyuncuları atarken 7 golü ise kanat ve forvet oyuncuları attı.

Çorum FK savunması ise ligde ilk dokuz haftada gol katkısı yapamadı.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk dokuz haftalık periyottaki en golcü ismi Oğuz Gürbulak oldu.

Bu sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen Oğuz Gürbulak dokuz haftada üç golü bulunuyordu. Son Manisa maçında eski takımının ağlarını havalandırarak dördüncü kez gol sevinci yaşadı ve forvetlerin sustuğu haftalarda kırmızı siyahlı takımı yukarılara taşıyan isim oldu.

Sezonu ilk iki haftasında attığı gollerle öne çıkan iki isimden Eze sonraki haftalarda beklenenden çok uzak bir görüntü verirken Atakan Akkaynak da aynı şekilde ilk iki haftada attığı iki golde kaldı.

Ligin suskun golcüsü Samudio son Manisa FK maçında attığı iki golle gol orucunu bozurken kaptan Yusuf ise attığı iki gole karşın yaptığı asistlerle takımına gol yollarında en fazla katkı veren isim oldu.

Çorum FK’nın diğer orta saha oyuncuları Pedrinho ve Ferhat ise takımlarına birer gollük katkı verdiler. Kırmızı Siyahlı takımın tek kafa golünü Ferhat attı.

Çorum FK ligde ilk yeri sıradaki takımlar arasında en az gol atan takım konumunda. Ligin en fazla gol atan takımı ikinci sıradaki Esenler Erokspor 27 golle ilk sırada yer alırken lider Bodrum FK 24 golle ikinci sırada yer alırken Amedspor ise 23 golle üçüncü sırada. Pendikspor 18 golle dördüncü en fazla gol atan takım olurken 16 golle Iğdır FK ve Erzurumspor takip ederken Çorum FK 15 golle altıncı sırayı 13. sırada bulunan İstanbulspor ile paylaştı.

Kırmızı Siyahlı takım en az fol yiyen takımlarda ise üç takımla birlikte ikinci sırada. Vanspor takımı 7 golle ligin en az gol yiyen takımı olurken Bodrum FK, Pendikspor ve Çorum FK ise 8’er golle ikinci sırada yer alıyor.