CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisini ikiyüzlülükle suçlayan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'a cevap verdi.

Yakup Alar'a "acemi" diyen Milletvekili Tahtasız, Alar'ın söz konusu paylaşımının yanlış olduğunu, o günde TBMM'de oturuma katıldığını belirterek, "Bazıları sabah sabah aynaya bakarak konuşmuş olsa gerek ki “İkiyüzlülük”ten dem vurarak ipe sapa gelmez, yanlış bir açıklama yapmış!

Kendisi koltukta yeni ve acemi olduğu için pek takip edememiş olabilir ama milletvekili seçildiğim günden bu yana TBMM’de Yasama çalışmalarına en çok katılan Çorum Milletvekili’nin ben olduğumu hatırlatmak isterim.

Önceki günlerde olduğu gibi dün de Meclis’te açılışından kapanışına kadar görevimin başında olduğumu o kişiye cevap olsun diye değil de halkımız bilsin diye belirtmek istiyorum." dedi.