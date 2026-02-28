İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde il genelinde tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğine yön verecek önemli bir adım için istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Hasan Taş, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, teknik personel ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya katıldı.

Toplantıda, Çorum’da kurulması planlanan Organize Tarım Bölgesi’nin sektöre sağlayacağı katkılar ele alınırken; hayvansal üretimde kapasite artışı ve verimlilik hedefleri, modern ve sürdürülebilir üretim altyapısının oluşturulması, yetiştiricilere yönelik destekleme uygulamaları ile yatırım süreçleri ve teknik altyapı ihtiyaçları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca üreticilerin beklenti ve talepleri de masaya yatırıldı.

İl Müdürü Hasan Taş, Organize Tarım Bölgesi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte ilde hayvansal üretimin daha planlı, verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

Taş, sürecin tüm paydaşların iş birliğiyle yürütüleceğini belirterek, üreticilerin güçlendirilmesine yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.