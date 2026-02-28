Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, ilde genelinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör ambulansları ile acil sağlık hizmet sunum süreçlerine yönelik denetimlerini yaptı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. İlker Birtek, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ambulansların teknik ve tıbbi donanım yeterliliği, acil müdahale ekipmanlarının standartlara uygunluğu ve çalışırlık durumu, personelin görev yetkinliği, sertifikasyon ve çalışma belgeleri, araç takip sistemleri ve haberleşme altyapısının etkinliği, ekip organizasyonu ve nöbet düzeni, hizmet sürekliliği ve müdahale süreleri, ilgili mevzuat hükümlerine uyum düzeyi ayrıntılı olarak incelendi.



