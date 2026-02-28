Çorum’un Alaca ilçesinde panelvan aracın yoldan çıkarak yan yatması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alacahüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim G. idaresindeki 19 AER 421 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.