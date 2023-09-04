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İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumlar başladı.

Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde geçtiğimiz aylarda görevden alınan birim müdürleri tartışma konusu oldu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve CHP’li meclis üyesi Yıldız Bek, toplantıya katılan İl Özel İdare Genel Sekteri Recep Çıplak’a, ‘Birim müdürleri neden görevden alındı? şeklinde soru yöneltince basın önünde bu konuları tartışmak istemediğini belirten Genel Sekreter Recep Çıplak, görevden alınan kişilerin uzun zamandır Özel İdare’de müdürlük yaptıklarını, bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attığını ancak mental yorgunluk, iş heyecanları kalmaması ve kendilerini yenileyemedikleri için görevden alındıklarını söyledi.

Çıplak; “Devlet memurluğu bizim asli görevimiz. Ondan sonra bir unvan verilir, makam, mevkiler değişebilir. Uzun süre görev yapan arkadaşlarımızın bazen heyecanını yitirmiş olabiliyor. Bazen kendilerini yenileme konusunda eksiklikleri olabiliyor. Bu arkadaşlarımız uzun süre görev yaptılar ve yoğun çalıştılar. Bir noktadan sonra heyecanları kalmıyor ve standartlaşmaya başlıyor. Bundan dolayı sayın valimizde istişare ile böyle bir karar aldı.” dedi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne Osman Duman’ın yerine Serdar Çevik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Osman Türker’in yerine Ahmet Danlı, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne Fatih Şahbaz’ın yerine Emre Sezer, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ise Remzi Pektaş’ın yerine Mehmet Çetinkaya atanmıştı.