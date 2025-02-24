18 Eylül 2024 tarihinde Çorum İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Sinan Zehir, ilçe ve hastane ziyaretlerini sürdürüyor.

Sağlıkta yaşanan sorunların önüne geçebilmek için ilçe ziyaretleri gerçekleştiren ve hastaneleri gezen Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık yatırımlarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Hasta ve hasta yakınları dinleyerek sorunları yerinde tespit eden Zehir aynı zamanda hastane ziyaretlerinde doktor ve sağlık personellerini de dinleyerek onların sorunlarına da çözüm arıyor.

Bu kapsamda en son İskilip ve Bayat ilçelerini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılabilecek iyileştirmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Aile Sağlığı Merkezinin inşaat alanı incelemelerde bulunan Zehir, bölgenin mevcut sağlık altyapısı ve nüfusu göz önünde bulundurarak, merkezin en uygun şekilde konumlandığı ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için erişilebilir olmasını değerlendirildi.

Sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Zehir, sağlık hizmetlerinin gelişmesi için gerekli tüm desteklerin sağlanacağını bildirdi.