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Çorum'da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sezai Yılmaz için görev yaptığı Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, görev sırasında aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen polis memuru Sezai Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Polis memuru Sezai Yılmaz için bugün Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak polis memuru Sezai Yılmaz ve ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra helallik istenmesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'ya götürüldü.

Merhumun cenazesi Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.