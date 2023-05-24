HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın yeni sezon için Tahsin Tam ile yola devam etmek istediklerini ancak henüz görüşmedikleri anlaşmaları halinde böyle bir düşünceleri olduğunu söyledi.

Başkan Yalçın sezonun sona ermesinin ardından şu anda biten sezonla ilgili mali vecibeleri yerine getirmek için çalışma yaptıklarını önceliklerinin bu iş olduğunu söyledi.

Yalçın, yeni sezon için teknik heyet ve futbolcularla ilgili çalışmaya ise önümüzdeki günlerde başlayacaklarını belirterek; ‘Tahsin hocam ile uyum içinde iyi bir sezon geçirdik ve sonunda da şampiyonluğa ulaştık. Bu başarılı sezonun ardından ise yeni sezon içinde Tahsin Tam hocam ile devam etmek istiyoruz. Bu konuda henüz bir görüşme yapmadık. Önümüzdeki günlerde kendisi ile görüşeceğiz. Anlaşmamız halinde yola birlikte devam etmek istiyoruz. Bu konuda şu anda bir şey söylemek yanlış olur’ dedi.