Arca Çorum FK’da Teknik Heyet takıma Erokspor maçıı unutturup Iğdır FK maçına motive etmeye çalışıyor.

Hafta başında Erokspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini alan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve teknik heyet futbolcularla birlikte yaptığı toplantılarda bu maçı unutmalarını ve hafta sonu oynayacakları Iğdır FK maçına motive olmalarını istediler.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 16’da tesis kücük sahasında başlayan antrenman ısırma hareketleri ve çabukluk çalışmasının ardından büyük sahada taktik çalışma ile devam etti.

Bu çalışmada Iğdır FK maçının oyun taktiğini önce yarı sahada ardından tam sahada yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Erokspor maçında gördüğü yanlışlar konusunda futbolcuları mevkisel olarak uyardı ve Iğdır FK’nın artıları ve eksilerine anlatarak istediklerini sıraladı.

Kenar oyunları ve kaleli oyun ile çalışmayı tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.