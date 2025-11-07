Çorum Atletizm Antrenörü Osman Pehlivan’a milli görev.

Aynı zamanda Çorum Eforspor Kulübü Başkanı olan Osman Pehlivan Antalya’da dün başlayan Avrupa Şampiyonasında milli takım teknik heyetinde görevlendirildi.

Avrupa Biaethle-Triathle-Laser Run Şampiyonası seçmelerinde Çorum Eforspor kulübünden U 19’da Asya Esma Çeken, U 11’de Miraç Demiral ve Rüzgar Arif Bahçacı ile Çorum Gençlikspor kulübünden Eylül Kazancı milli takımda mücadele etmeye hak kazanmışlardı.

Bu başarılı sonuçların ardından antrenör Osman Pehlivanda milli takım teknik heyetinde görevlendirildi. Yıllardır ilimizde genç sporcuların yetiştirilmesi için büyük çaba gösteren Pehlivan’ın bu başarılı büyük takdir topladı.

Çalıştırdığı sporcuların ulusal başarılarında imzası bulunan Pehlivan, milli davetle birlikte Çorum’u uluslararası arenada temsil edecek.Milli takıma davet edilmekten dolayı büyük onur duyduğunu belirten Osman Pehlivan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu davet sadece benim değil, birlikte emek verdiğimiz sporcularımızın, kulübümüzün ve şehrimizin başarısıdır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.

”Efor Spor camiası, antrenör Osman Pehlivan’ı gururla kutlarken, milli takım teknik ekibine ve ülkemize 2025 BTLR Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.