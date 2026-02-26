Çorum Türk Ocağı tarafından geleneksel hâle getirilen “Ocakbaşı Sohbetleri” programı devam ediyor.

Bu haftaki programın konuğu, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Reyhan olacak.

“Bir İdealist İnsan Tipolojisi: Enver Paşa” başlıklı konferans, 27 Şubat Cuma akşamı saat 20.30’da dernek binasında gerçekleşecek.

Konferansta bir döneme damgasını vuran ve Türk devlet hayatında önemli bir yer tutan Enver Paşa tüm yönleriyle ele alınacak.