Ahlatcı Çorum FK iki günlük iznin ardından hafta sonu evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cuma akşamı Göztepe deplasmanında kazanarak ligde çıkışını devam ettiren Ahlatcı Çorum FK iki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Göztepe hazırlığına başldı.

Haftanın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak Giresunspor maçını değenlendirdi ve bu maçtaki mücadeleleri için tebrik ederken eksik gördüğü noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

Tesis kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti.

Dar alanda pas çalışması ile başlayan antrenman ardından çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti.

Yarı sahada taktik çalışma ile devam eden antrenman oyun formatında çalışma ile sona erdi.

Ligde son yedi maçında altı galibiyetin verdiği moralle kırmızı siyahlı takım futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Ahlatcı Çorum FK Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışla ile sürdürecek.