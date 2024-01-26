Ahlatcı Çorum FK'nın Trendyol 1.Lig'in 20.haftasında Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Göztepe'de Ahmet Ildız, performansıyla dikkat çekiyor.

Göztepe formasıyla ligde sadece 4 maça ilk 11 çıkan ve toplam 9 maçta 484 dakika süre alan Ahmed Ildız, bu süreçte 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ligde sadece 4 maça ilk 11 çıkarken, toplam 9 maçta ise 484 dakika süre aldı.

Bu süreçte 3 gol, 2 asist üreten Ildız, takımının da en fazla gole katkı veren oyuncularından birisi olmayı başardı.

Stanimir Stoilov'un gelmesiyle öne çıkan Ildız'ın, orta saha rotasyonunda daha fazla süre bulması bekleniyor.