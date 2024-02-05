1. Amatör Küme’de Gülabibeyspor, İskilipgücüspor deplasmanında 5-0 kazanarak lider Mimar Sinan’ın Alaca’da berabere kalması ile liderliğe yükseldi.

İskilip ilçe sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Gülabibeyspor 5. dakikada Ömer ve 11. dakikada Serkan’ın attığı gollerle rakibi önünde 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Golden sonrada kontrolü elinde tutmaya devam eden Gülabibespor ilk yarının sonraki bölümünde Murat ve Mert Şakir’in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Serkan kendisinin ikinci takımının beşinci golünü attı.

5-0 üstünlüğü yakaladıktan sonra Gülabibeyspor takımı kontrollü bir oyun oynadı.

İskilipgücüspor arkı kapatma çabası sonuç vermeyince Gülabibeyspor maçtan 5-0 galip ayrılarak önceki hafta Mimar Sinan mağlubiyeti ile kaybettiği liderliği aldı.

Bu galibiyet ile Gülabibeyspor 30 puanla liderliğe yükselirken İskilipgücüspor ise 12 puanda kaldı.