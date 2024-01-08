1. Amatör Küme’nin ilk yarının yarıda kalan maçında Gülabibeyspor, 45 dakika oynanan maçta Alaca Belediyespor’u bulduğu 6 golle 6-0 kazanarak ilk yarıyı lider olarak tamamladı.

Ligde ilk yarıda oynadığı tüm maçları kazanan Gülabibeyspor kötü hava ve saha şartları nedeni ile ikinci yarısı oynanmayan erteleme maçında dün Alaca belediyespor ile ikinci 45 dakikalık bölümü oynadı.

Rakibi önünde etkili oyunu ise Sadık’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve rakibinin direncini kırdı.

Sonraki bölümde buyduğu gollerle farkı açan Gülabibeyspor maçı 6-0 kazanarak altıncı maçında da üç puanla ayrılarak devreyi lider olarak tamamladı.