Çorum Belediyesi yağışların neden olduğu sel ve taşkınlara karşı yağmursuyu hat çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin birçok bölgesinde altyapı çalışmaları ve yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarına neden olan bölgelerdeki sorunları tek tek çözüyor.

Bu kapsamda Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 5. Sokak’ta yağmursuyu hattı çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri büyük bir hızla çalışıyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bölgede başlatılan çalışma kapsamında 300 mm'lik boru döşeniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yağmur suyu problemlerinin önüne geçmek için altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Zahir, "Aşırı yağış durumunda yağmur suları sorunsuz bir şekilde tahliye edilecek ve sel oluşumunun önüne geçilecek. Bundan sonra yağmur yağdığı zaman hemşehrilerimiz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Çalışmamız bölge sakinlerine hayırlı olsun." dedi. (Haber Merkezi)