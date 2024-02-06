Beltaş 1. Amatör Küme’de liderlik el değiştirdi. Mimar Sinan, Alaca belediyespor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 .berabere kalarak ilk beraberliğini aldı.

Gülabibeyspor ise İskilipspor deplasmanında farklı galip dönerek liderliğe yükseldi.

Hafta içinde transferde hareketli saatler yaşayan Alaca Belediyespor altısı şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibeyspor’dan dördü ise diğer takımlardan on takviye yaparak çıktığı Mimar Sinan maçında uzatma dakikalarına 1-0 geride girdi.

Ligde kalmak için kazanmak zorunda olan ev sahibi takım bu takviyelere rağmen sahadan bir puanla ayrılarak ligde kalma umutlarını iyice azalttı.

Mimar Sinan ise bu beraberlik ile liderlikten oldu.

Gülabibeyspor ise İskilipgücüspor deplasmanında aldığı 5-0’lık galibiyet ve rakibinin puan kaybetmesi ile liderlik koltuğuna oturdu.

Ulukavakspor ile Kargıserispor arasındaki maçta ise ev sahibi takım 4-1 öne geçtiği maçın son dakikalarında yediği gollerle 4-4 berabere kaldı.

Bu beraberlik ile Kargıserispor ligde kalma yolunda önemli bir puanın sahibi oldu.

İkinci yarının çıkıştaki takımı Kültürspor bunu İskilipspor deplasmanında da sürdürdü.

Rakibini 4-0 yenen Kültürspor bu çıkışı ile üçüncülük kupasının sahibi olmak için umutlarını iyice artırdı.

Ligin 12. hafta maçında lider Gülabibeyspor takımı Ulukavakspor önünde galibiyet arayacak.

Mimar Sinan ise Kültürspor ile karşılaşacak.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarında ise Alaca Belediyespor evinde İskilipgücüspor ile Kargıserispor ise sahasında İskilipspor ile puan mücadelesi verecek.