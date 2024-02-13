Gülabibeyspor yönetimi amatör futbolu 10 kişinin yönettiğini bu kişilerin istediği gibi futbolu yönlendirdiğini iddia ederek bunlarla mücadele etmeye kararlı olduklarını açıkladılar.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda on kişilik grubun ‘Biz yaptık oldu’ zihniyetini asla ama asla yasalar karşısında kazanamayacağını bildiklerini belirten Gülabibeyspor yönetimi ‘Çorum fubolu da 10 kişinin yönetebileceği ve adeta ağalık sistemine benzeyen ucube bir bir zihniyete mahkum edilecek bir yapayı sahip değildir’ şeklinde açıklama yaptı.

Yönetim açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Hedefimiz ilimiz futbolunu bulunduğu yerden daha üst seviyeye taşımak olduğunun bilinmesini istemekteyiz. Üzülerek belirtmek isteriz ki, 550 bin nüfuslu ilimizin amatör futbolu 10 kişinin istediği gibi davrandığı bir noktaya gelmiştir. Adeta "tekelleşmenin" yaşandığı bu ortamda Çorum amatör futbolunun ne derece ileri gidebileceği sorusunun cevabını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kendileri gibi düşünmeyen ve kendileri gibi hareket etmeyen herkesi sistemin dışına atan bu kafa yapsıyla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu çürümüş sisteme kimin ve nasıl dur diyeceğini de bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey bu 10 kişilik grup neyin nasıl olmasını istiyorsa, o iş öyle oluyor.

Biz bu isimlerin kimler olduğunu tek tek biliyoruz. Bu 10 kişilik neye ve nereye hizmet ettiği belli olmayan grubun geçmişte neler yaptığını da tüm amatör futbol camiası yakından bilinmektedir. Kazanmak adına her yolu mübah sayan bu zihniyetten de korkmuyoruz. Korkmamakla birlikte de bundan sonraki süreçte kulüp olarak aleyhimize gelişecek her türlü olumsuzluğun yasal yollardan aranacağının bilinmesini istiyoruz.

10 kişilik bu grubun yaptığı gibi, "Biz yaptık oldu" zihniyetinin asla ama asla yasalar karşısında kazanamayacağını da biliyoruz. Bu duygu ve düşünçelerle kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağımızın tüm spor kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini bir kez daha istiyoruz. Tüm bunların yanı sıra, ilimizde görev yapan hangi antrenörlerin kendilerine verilen kanuni hakkın dışına çıktığının tesbiti de tarafımızdan mevcuttur.

Bu olaylarla ilgili de gerekli tüm merciiler nezdinde girişimlerimiz olacaktır. İfade etmeye çalıştığımız gibi bu ülke, "Muz Cumhuriyeti " değil, kanunları Anayasası'nda belirtilen hükümlerle yönetilen bir ülkedir. Çorum futbolu da 10 kişinin yönetebileceği ve adeta ağalık sistemine benzeyen ucube bir zihniyete mahkum edilecek bir yapıya sahip değildir’ denildi.