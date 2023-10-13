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HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan ve kadrosunu oluşturan Gülabibeyspor lig öncesi yaptığı hazırlık maçında Havza Belediyespor’u 2-1 yenerken ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti.

Teknik Direktör Zakir Ardahanlı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gülabibeyspor önceki akşam Havza İlçe sahasında Havza Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Maça oldukça hızlı başlayan Gülabibeyspor 11. dakikada Sabri ve 19. dakikada Berat’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Gülabibeyspor ikinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koydu. Ev sahibi takım 51. dakikada Tahir ile bulduğu golle skoru 1-2 yaptı. Maçın ikinci yarısında iki takımda kadrosundaki tüm futbolculara forma şansı verdiği maçın son bölümünde iki takımda gol bulamayınca Gülabibeyspor ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenerek lig öncesi iyi bir prova yaptı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Hasan Belli, As Başkan Niyazi Bulut, Genel Kaptan Uğur Saylan ve Basın Sözcüsü Bahattin Uğudan da izlediler.Bahattin