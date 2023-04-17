HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi telefonla arayarak Çorum’a davet etti.

Bir dönem Çorum Belediyespor başkanlığı yapan ve TFF ile ikili ilişkileri devam eden Çorum AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül Çorum FK için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi telefonla arayarak Çorum FK maçına davet etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı telefon konuşmasında Çorum FK’nın yalnız olmadığını ve şehrin şampiyonluğa kenetlendiğini belirten Gül takımlarının şampiyon olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Çorum FK’nın iç sahada oynayacağı bir maça gelmesini isteyen Gül telefon görüşmesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Çorum FK’nın yalnız olmadığını söyledim. Çorum FK’nın amatörden çıkarak bu yerlere gelmesinde büyük emeklerimiz var. Çorum FK yalnızlaştırılmaya çalışıyor ancak asla yalnız değil. TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığımız telefon konuşmasında Çorum FK’nın bir iç saha maçına davet ettik. Kendisi de müsait olması durumunda Çorum’a geleceğini belirtti. Bilindiği gibi Kulübün ve bu şehrin haklarını kimseye yedirmeye niyetimiz yok. Çorum FK’nın haklarını her yerde savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan kupaya uzanan ve 1.Lig’e çıkan taraf biz olacağız” ifadelerine yer verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Çorumlu iş insanı SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik’in yanında olduğunu ve maça birlikte gelebileceklerini belirtti.