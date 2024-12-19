KOSGEB Çorum İl Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü’nde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan KOBİ Uzmanı Nuran Hatipoğlu Dal, “KOSGEB Güncel Destekler” konusunda bilgiler verdi.

Girişimcilik kültürünün daha da yaygınlaşmasına yönelik yapılan toplantıda yeni iş yeri açmak isteyen girişimci adaylarının doğru iş alanını seçtikten sonra izleyeceği adımlar ve hangi desteklerden nasıl faydalanabilecekleri anlatıldı.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerinin ücretsiz olduğunu belirten Nuran Hatipoğlu Dal, doğru bilgilere ulaşmak için www.kosgeb.gov.tr kurumsal adresinin kullanılması veya müdürlükleri arayarak iletişime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Soru cevap bölümünde öğrenciler ‘girişimcilik’ adına merak ettikleri konuları uzmana sorarak mezun olduklarında iş kurmalarına yönelik KOSGEB tarafından sağlanacak katkılar hakkında fikir sahibi oldular. Programa kurum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.