14 Mayıs’ta milletimiz yeni Türkiye’ye kavuşacak’

Saadet Partisi Seçim Koordinasyon başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu üyesi Eyyüp Ergün getirildi.

Yaklaşan seçimler öncesi yazılı basın açıklaması yapan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Eyyüp Ergün, “14 Mayıs’la birlikte ülkemiz ve milletimiz yeni bir iklime, yeni bir Türkiye'ye kavuşacak. Biz inanıyoruz ki hakkın ve adaletin kamil manada tesisinde ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kutuplaşmadan bu milletin kucaklaşmasını sağlayacağız.” dedi.

Saadet Partisi’nde aday adaylığı başvurularının alınmaya başladığını belirten Ergün, Saadet Partisi’nden aday adayı olmak isteyenlerden 17 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar gerekli evrakları talep ettiklerini ifade ederek, “Rabbimden önümüzdeki seçimlerin ülkemize, milletimize insanlığa ve islam alemine hayırlar getirmesini temennisi ile tüm hemşerilerimize selamlarımız saygılarımı sunuyorum.” dedi. (Haber Merkezi)