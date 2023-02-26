HURŞİT BOZKURT

İnşaat Mühendisleri Odası, (İMO)İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, eski çimento fabrikası arazisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair Çorum Belediyesi’ne öneride bulundu.

‘Al sana proje’ sözleriyle açıklama yapan İMO İl Temsilcisi Özgür Kılıç, “Çimento fabrikasının yerine 2 katlı sosyal konut alanı yapalım” önerisinde bulunarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Alanın 1 milyon 400 bin metrekarenin yüzde 30'unu yol ve sosyal donatıya ayıralım. Ortalama 300 metrekare arsa olsa yaklaşık 3 bin adet arsa üretmiş oluruz. Ve halkımıza deprem yönetmeliğine uygun çizilmemiş, hazır beton kullanılmamış, nervürlü demir kullanılmamış, ekonomik ömrünün yarısını tamamlamış, yani 25 yılı geçmiş daire sahiplerine takas usulüyle “daireni ver arsanı al” desek bir anda Çorum'da 3000x4=12000 kişinin hayatını kurtarmış oluruz.

3000/15=200 apartman şehir merkezinden taşımış oluruz. Şehir merkezinde boşalan apartmanların arsalarını da 2 katlı ticari arsa olarak satışını yapsak elde edilen gelirle de kayalık zeminlerdeki büyük arazileri satın alıp bu sistemi döngü halinde yaparsak kentte hayat kalitesini değiştirmiş hem de can güvenliğini sağlamış oluruz.”

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 15:25