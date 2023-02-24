300’ü aşkın gönüllü yarım ton mantı büktü

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri depremzedeler için seferber oldu. 300'ü aşkın kadın, hamur açıp mantı büktü. Yaklaşık yarım ton mantı deprem bölgesine gönderilmek üzere bir günde hazırlandı.

Çorum'da afetzedeler için tam bir dayanışma örneği sergileniyor. Çorum Belediyesi'nin öncülüğünde 70'sinden 70'ine, kadınından erkeğine her kesimden vatandaş elinden geldiğince depremzede kardeşlerini zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri de 300'ü aşkın gönüllü kadının desteğiyle depremzedeler için yaklaşık yarım ton mantı büktü.

Buharaevler, Mimarsinan, Melikgazi, Velipaşa ve Şener Aybüke Yalçın Kadın Kültür Merkezlerinde kursiyerler ve gönüllülerin desteği ile mantı büküldü. 300'e yakın kadının katımlıyla bir gün içinde 500 kg'ye yakın mantı hazırlandı. Kızartılan mantılar afet bölgesine ve ünlü şef Ömür Akkor tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan Yeniden Hayat Lokantası'na gönderilecek. (Haber Merkezi)