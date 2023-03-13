MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı için 4 isim Ankara'ya çağrıldı.

Ankara'ya çağrılan isimler içerisinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce ve İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Emre Turan'ın yer aldığı öğrenildi.

Bu dört ismin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni il başkanının bugün açıklanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 10:32