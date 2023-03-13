MUSTAFA BURAK YALÇIN
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti İl Başkanlığı için 4 isim Ankara'ya çağrıldı.
Ankara'ya çağrılan isimler içerisinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce ve İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Emre Turan'ın yer aldığı öğrenildi.
Bu dört ismin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni il başkanının bugün açıklanması bekleniyor.Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 10:32
17 Mart ta adres değişikliği son. Üniversite öğrencilerinin durumu ne olacak. Depremzedeler KYK YURTLARINA yerleştirildiğinden uzaktan eğitime geçilmişti. Uzaktan eğitim devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Hükümet Nisan başında yeniden değerlendirme yapılacak demişti. Ama adres değişikliği 17 Mart ta son buluyor. Bu öğrenciler nerde OY kullanacaklar MEMLEKETLERİNDE Mİ, OKUDUKLARI ŞEHİRLERDE Mİ ? Bu meselenin ACİLEN NETLEŞMESİ ÇÖZÜLMESİ gerekmiyor mu?