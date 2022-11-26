4KDENT Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı öğrencilerle kutluyor

21-27 Kasım Ağız Diş Sağlığı Haftası sebebiyle 4KDent Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği güzel bir uygulamaya imza atarak 4 farklı ilkokulda öğrencilerin ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiriyor. İlk olarak Çorum Pınar Eğitim Kurumlarında yapılan etkinlik daha sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet İlkokulun'da devam etti.

Çorum Pınar Eğitim Kurumları Okul Müdürü Hasan Tay ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Mürüdü Mustafa Fucular etkinliği yapan 4KDent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği klinik sahibi Uzman Ortodontist Kuter Karakaşlı ve Poliklinik Müdürü Ümit Can'a hassas davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Ortodontist kuter karakaşlı, çocukluk çağında ağız sağlığının önemine vurgu yaparak erken dönemde oluşan çürük ve diş kayıplarının ilerleyen dönemde ciddi ortodontik problemlere neden olduğunu söyledi ve velilere seslendi: “ Çocuklarımızın bedensel sağlığının ilk basamağı olan ağız ve diş sağlını, sadece ağrı ve renk değişimi gibi belirtilere indirgemeden rutin kontollerle desteklememiz ve profesyonel bakımlarını yaptırmamız oluşabilecek daha karmaşık sorunların önüne geçmemize olanak verecektir”

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Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022, 09:44