5 yıldızlı otel satışa çıkarıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa mahallesi Atanajderesi mevkiinde bulunan 41.655,03 metrekare alan üzerinde kurulu otel kompleksi açık artırma ile satılacak.

Kıymet takdirine konu arsa üzerindeki yapıların toplam alanı 17.290 metrekare olarak belirlenmiştir. Bu yapılar beş yıldızlı otel kategorisinde olup, 5C yapı sınıfı olarak değerlendirilmiştir. Otel takriben 35 yıllık yapı olsa da yaklaşık 1 sene önce her şeyi ile yenilemiş olduğu belirlenmiştir. Otelde 160 standart oda, 108 Familie oda, 52 Ekonomi oda ve 2 Suit oda olmak üzere toplam 322 oda bulunmaktadır.

Otel kompleksi içerisinde 1 adet hamam sauna, 1 adet spor fitness salonu, 1 adet yüzme havuzu, 1 adet ana restoran, 2 adet alakart restoran, 1 adet pool bar, 1 adet sneak bar ve 1 adet north bar olmak üzere 3 adet bar, 3 adet dükkan, 1 adet AquPark ve havuz, 1 mini Clup ve 1 çocuk parkı bulunmaktadır. Bu tesisler kıymet taktirine konu arsa içerisinde bulunmadığından değerlemeye katılmamıştır. Beş yıldızlı otellerin standartlarına uygun ebatlarda tenis kortu-basket sahasının bulunduğu tespit edilmiştir.

Otelin toplam değeri 189 milyon 318 bin 492 Türk Lirasıdır.

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Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 18:56