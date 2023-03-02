6 milyon 750 bin liralık hibe protokolü imzalandı

Çorum Belediyesi, tarihi kültür yolu ve tarihi şehir meydanı projesi için DOKAP'la hibe protokolü imzaladı.

Toplam bedeli 9 milyon 630 bin TL olan proje bedelinin %70'lik kısmı DOKAP'tan alınan hibe ile karşılanacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak, şehre yeni bir çekim noktası ve turizm güzergâhı oluşturmak, kentte yaşayan ve ziyaret edenlerin tarih ve kültür birikimini ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan projenin finansmanı için DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile önemli bir protokole imza atıldı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin hibe protokolü için Çorum'a geldi. Çorum Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve DOKAP yetkilileri katıldı. Tarihi şehir meydanını kapsayan "Tarihi Kültür Yolu Altyapı İyileştirme Projesi" hibe protokolü kapsamında 9 milyon 630 bin TL'lik toplam proje bedelinin yüzde 70'lik kısmı olan 6 milyon 750 bin TL DOKAP tarafından karşılanacak. Böylece, Çorum Belediyesi 2 milyon 880 bin TL eş finansmanla projeyi hayata geçirecek.

'ÇORUM ÖNEMLİ DEĞERLERE SAHİP’

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, imza törenine yaptığı açıklamada, Çorum'un tarihiyle geçmişiyle önemli değerlere sahip bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Bu değerlerle ilgili Çorum Belediyesi önemli çalışmalar yürütüyor. Değerlerimizi canlandırıp turizme kazandırmamız lazım. Bu konuda Belediye Başkanımıza ve proje ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi projelere desteklerimiz devam edecek." dedi.

‘ŞEHRİMİZİN TARİHİ DOKUSUNU AYAĞA KALDIRIYORUZ’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, tarihi kent vizyonu doğrultusunda şehrimizin tarihi yapısının ayağa kaldırılmasına yönelik somut adımlar attıklarını dile getirdi. Kültürel varlıkların Çorum turizmine katkı vermesi ve değer katması için yürütülen çalışmalardan birisinin de tarihi kültür yolu projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, "DOKAP'ın geçmişte tarihi kültür yolu projesi için çok önemli destekleri oldu kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun ikinci aşaması da tarihi şehir meydanı projemiz var." dedi.

Tarihi şehir meydanını 14 bin 500 m2'lik bir alanda yeniden ihya edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Tarihi kültür yolu ile tarihi şehir meydanının birleşmesine yönelik projemizde, yürüyüş yolları, şehrin tarihi ruhuna uygun aydınlatmalar ve tarihi dokuyu ön plana çıkaran kent mobilyalarına kadar DOKAP bize ciddi bir destek vermiş olacak. 9 milyon 630 bin TL’lik projenin 6 milyon 750 bin TL’si DOKAP tarafından karşılamış olacak. 2 milyon 880 bin TL’lik eş finansmanda belediyemiz tarafından sağlanacak. Bundan sonra da yapacağımız projelerle şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." dedi. (Haber Merkezi)