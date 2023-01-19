60 milyon liralık bütçe onaylandı

Kentin istihdam ve mesleki eğitimine yön veren İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katılımı ile geçtiğimiz Salı Günü Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı Faaliyet Raporu, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün hizmetleri, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu alt kurulu olan Denetim Kurulu’nun faaliyetleri, İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları hakkında üyelere bilgi verildi.

İşbaşı Eğitim Programı bütçesi 60.000,000 TL olarak kurulda görüşülerek onaylandı. Ayrıca başvuruda bulunan engelli ve eski hükümlü kişilerin kendi işini kurma projesi görüşülerek uygun bulundu. (Haber Merkezi)