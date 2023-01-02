8 müdürlük yeni binada hizmet vermeye başladı 

Çorum Belediyesi’nin Farabi Caddesi üzerinde bulunan yeni hizmet binasına taşınma süreci devam ediyor.

Çorum Belediyesi bir yandan taşınma işlemine devam ederken, diğer yandan hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Etüt Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün taşınma işlemini tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hafta sonuna kadar tüm müdürlüklerin yeni hizmet binasına taşınacağını vurguladı. Başkan Aşgın, Mali Hizmetler Müdürlüğü, su abone, tahakkuk ve tahsilât veznelerinin hafta sonu taşınacağını sözlerine ekledi.

Taşınma sürecini yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, belediye personeline yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinden bulundu.



