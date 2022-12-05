95 liraya satılan ürün 1 günde 64 liraya düştü

Türkiye genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik denetimlerini artırdı.

95 liraya satılan ürün 1 günde 64 liraya düştü

FATİH BATTAR
Türkiye genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik denetimlerini artırdı.

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan marketlere yönelik denetimler Türkiye genelinde devam ederken, Ağrı’da denetim yapan ekipler stokçuluk yaptığını tespit ettiği bir zincir marketin 5 şubesini kapattı.

Kapatma kararının ardından zincir marketler etiket düzenleme yarışına girerken, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; “Kapatma kararımızdan sonra, zincir marketlerin açık şubelerinde hem indirim, hem de etiket basma mesaisi başladı. 95 liraya satılan ürün 64.50 ye inmiş. Görüntüler bugün çekildi. Unutmayın ki; Halkımız zincirleri kıracak güçtedir.” ifadelerini kullandı

Çorum’da da vatandaşlar özellikle üç harfliler olarak nitelendirilen zincir marketlere yönelik denetimlerin artırılmasını istiyor. Çorum’da sosyal medyada bir grup vatandaş, stokçuluk ve fahiş fiyat uyguladığı iddia edilen bu zincir marketlere karşı boykot kararı aldı. 3 harfliler yerine mahalle bakkalından alışveriş yapılmasını isteyen vatandaşlar, Ağrı Belediyesi’nin uygulamasını örnek göstererek, Çorum’da da uygulanacak boykot ve denetimlerin işe yarayacağı görüşünü savundu

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YORUMLAR
Çorumlu gobel
Çorumlu gobel - 2 gün Önce

Devletin kurduğu tarım kredi de ucuz değil ki.
Maksad üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek

salih
salih - 1 gün Önce

Mazota dogalgaza elektriğe gelen zamlar ne olacak birde ondan haber versene.onlarada bir indirim operasyonu ceksene.

Mehmet paşa
Mehmet paşa - 1 gün Önce

Yapmayın etmeyin lütfen gezin dolaşın diğer marketlerden ucuz be kardeşim

Çorumlu
Çorumlu - 20 saat Önce

Evet amacımız Bağcıyı dövmek, amaç gezi değil hala anlamadin mi diyen zihniyete karşı verilen bir mücadele bu

19
19 - 23 saat Önce

Yalandan kim ölmüşşşş.Yalanlara devamm.

Koray
Koray - 20 saat Önce

Ucuz market kalmadi ki Bakkallar vardı Süper market zincirleri oldu Binler şoklar 101 ler çok ucuz sanki ?

Çorumlu hasan
Çorumlu hasan - 19 saat Önce

Hep siyasi.belediye hükümetin emirlerini yerine getiriyor.onlar için hak hukuk onli değil.emir demiri keser....laf olsun...

CELİL
CELİL - 9 saat Önce

ŞUBESİ EN ÇOK OLAN YEŞİL LOGO VE FORMATLI MARKETTE F..M..L..A 100 LÜK PEÇETE 29.75 TL. AYNI PEÇETE YEREL MARKETTE 15.75 TL YUH ARTIK ALLAH'TAN KORKUN
HA BİR DE Y..N..S MARKETİ UNUTMAYIN ONLARDA GERİ KALMIYOR

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