95 liraya satılan ürün 1 günde 64 liraya düştü

FATİH BATTAR

Türkiye genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik denetimlerini artırdı.

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan marketlere yönelik denetimler Türkiye genelinde devam ederken, Ağrı’da denetim yapan ekipler stokçuluk yaptığını tespit ettiği bir zincir marketin 5 şubesini kapattı.

Kapatma kararının ardından zincir marketler etiket düzenleme yarışına girerken, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan; “Kapatma kararımızdan sonra, zincir marketlerin açık şubelerinde hem indirim, hem de etiket basma mesaisi başladı. 95 liraya satılan ürün 64.50 ye inmiş. Görüntüler bugün çekildi. Unutmayın ki; Halkımız zincirleri kıracak güçtedir.” ifadelerini kullandı

Çorum’da da vatandaşlar özellikle üç harfliler olarak nitelendirilen zincir marketlere yönelik denetimlerin artırılmasını istiyor. Çorum’da sosyal medyada bir grup vatandaş, stokçuluk ve fahiş fiyat uyguladığı iddia edilen bu zincir marketlere karşı boykot kararı aldı. 3 harfliler yerine mahalle bakkalından alışveriş yapılmasını isteyen vatandaşlar, Ağrı Belediyesi’nin uygulamasını örnek göstererek, Çorum’da da uygulanacak boykot ve denetimlerin işe yarayacağı görüşünü savundu