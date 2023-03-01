Afşin'de yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattılar

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesini ziyaret ederek, ilçede görevli Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çorum Belediyesi olarak Afşin’de yaptıklarından bahsetti.

Depremin ilk gününden itibaren Çorumluların Afşin’e koştuğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatan Aşgın, tüm Çorum halkının Afşin’in yanında olduğunu söyledi.

Afşin’de açıklamalarda bulunan Erdoğan; “Maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 ila 5 bin lira kira yardımı yapıyoruz. 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz” dedi.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023, 17:29