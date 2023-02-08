Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta ,kargo veya mail yolu ile müracaatlar dikkate alınmayacak.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecek. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacak.

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Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 20:00