Ahlatcı: 16’ncı zaferimizi kutlamaya hazırlanıyoruz

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum İl Teşkilatı Sandık Yönetim Kurulu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’da 15 seçim zaferi yaşadıklarını, 16’ncı zaferlerini de kutlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, merkeze bağlı 13 mahallenin sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantılarda mahallelerde bulunan sandık görevlileri ile 2023 seçimleri üzerine bilgilendirme ve değerlendirilme yapıldı.

Son yapılan Ulukavak Mahallesi Sandık Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sandık kurulu toplantılarının verimli geçtiğini söyledi.

Sandıkları demokrasinin ve milli iradenin tecelligâhı olarak gördüklerini belirten Ahlatcı, partilerinin, teşkilatlanma açısından çok çeşitli birimleri bulunduğunu ifade etti.

Hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatının AK Parti olduğunu vurgulayan Ahlatcı, "Türkiye özellikle 1950’den itibaren seçimini iyi gerçekleştirmiş bir ülkedir. Sonuçları, 1946 seçimleri hariç, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde gerçekleştirilen bir ülkedir. Bunu sadece biz kendi içimizden, kendi kendimize söylüyor değiliz. Bunu bütün dünya da aynı şekilde Türkiye’yi izleyerek tespit ediyor.” dedi.

2023 seçimlerinde kendilerini soldurmaya çalışanlara en güzel cevabı yine sandıkta vereceklerini aktaran Ahlatcı, büyük Türkiye yürüyüşlerine devam edeceklerini belirtti.

Kazanılan ve kazanılacak olan zaferlerin bir olanların, iradesine sahip çıkanların ve kendisine inananların nasibi olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, “Herkes bilsin ki kervan yola çıkmıştır ve menziline varacaktır. Bize düşen, kervana omuz vermek, yardımcı olmak birlikte yol almaktır. 2023 seçimlerinde AK Parti tarafından kazanılacak tarihi başarı, milletimizin bu duygularının ve düşüncelerinin sandığa yansıması olarak siyasi tarihimize girecektir” diye konuştu.

6’lı masanın hâlâ Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğini de söyleyen Ahlatcı, Çorum’da 15 seçim zaferi yaşadıklarını, 16’ncı seçim zaferlerini de büyük bir coşkuyla meydanda kutlamaya hazırlandıklarını kaydetti.