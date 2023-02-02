Ahlatcı'dan yeni halka arz

Çorum'un başarılı işadamlarından Ahmet Ahlatcı'nın sahibi olduğu Ahlatcı Holding, borsada işlem görmeye başlayan Ahlatcı Doğal Gaz'dan (AHGAZ) sonra şimdide bünyesindeki Enerya Enerji'yi halka arz etmeyi kararlaştırdı.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım, 10 kentte 1,8 milyon abonesi bulunan doğalgaz dağıtım şirketi Enerya Enerji'nin halka arz edilmesine karar verdi. Ahlatcı'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yüzde 99,7 ortaklığı olan Enerya Enerji'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildiği ifade edildi.

Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğalgaz grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğalgaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin en yaygın 2’inci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olup, 1 milyon 800 bine yakın aboneye hizmet sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 10:18