Ahmet Saatci'ye yeni görev

Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci, Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda Disiplin Kurulu Başkanı seçildi.

Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Seçimde Genel Başkan Semih Durmuş ve Ömer Faruk Doğan çift liste olarak seçime katıldı.

Sağlık-Sen Çorum Şubesinin desteklediği ve Şube başkanı Ahmet Saatcı'nın Ömer Faruk Doğan listesinden Disiplin Kurulu Başkan adayı olarak girdiği seçim listesi, açık ara seçimi kazandı.

7. Olağan Genel kurul seçimi hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Saatcı, "Şölen havası içinde, birlik ve beraberliğin öne çıktığı, kazananın Sağlık-Sen olduğu seçim sonuçlarının önce teşkilatımıza, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayrak değişiminin yaşandığı seçimde Sağlık-Sen'e hizmet eden, önceki teşkilat yöneticilerimize teşekkür ediyor, yeni yönetim listesinde görev alan yöneticilerimize muvaffakiyetler ve kolaylıklar diliyorum. Şahsıma Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini tevdi eden genel merkez yöneticilerine ve destek veren üst kurul delegasyonuna teşekkür ediyorum. Durmak yok çalışmaya devam prensibince bayrak değişinin sendikamıza ayrı bir sinerji ve enerji vereceğinden kuşkumuz yok. Sahada Sağlık-Sen üyesi olan, destek veren, emeklerini esirgemeyen üyelere, temsilcilere, yönetim, denetim, disiplin kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde kazanım varsa, bu kazanımın tek adresi yetkili olan Sağlık-Sen'dir. Sağlık-Sen olarak bugüne kadar asla başkasına ait olan kazanımı sahiplenmedik. Kısaca lafın değil, azmin, mücadelenin, kazanımın tek adresi olan Sağlık-Sen'nin yeni dönemde artarak büyüyeceğinden hiç şüphemiz yoktur" dedi. (Haber Merkezi)