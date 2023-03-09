AK Parti İl Başkanı istifa ediyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Çorum Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa ediyor.