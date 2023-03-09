AK Parti İl Başkanı istifa ediyor

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Çorum Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa ediyor.
AK Parti Genel Merkezi ‘nin aldığı karar doğrultusunda milletvekili aday adayı olacak il başkanlarının en son 10 Mart’a kadar istifalarını sunmaları istendi.
Ahlatcı’nın partisinin genel merkezinin kararı kapsamında yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa edeceği öğrenildi.
Ahlatcı'nın bugün saat 18.00'de parti binasında açıklama yapacağı öğrenildi.
AKP bu seçimde Çorum'dan çıkarsa çıkarsa 1 vekil çıkarabilir. Fazla heveslenmeyin. Bu seçim başka bir seçim!