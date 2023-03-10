AK Parti yeni il başkanını seçecek

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından boşalan il başkanlığı için 11 Mart Cumartesi günü temayül yoklaması yapılacağı öğrenildi.

PARTİ BİNASINDA YAPILACAK

Parti binasında saat 10.30’da yapılacak olan temayül yoklaması sonrası Yusuf Ahlatcı’nın yerine gelecek isim genel merkez tarafından belirlenecek.

İl Koordinatörü Yahya Çelik başkanlığında oluşacak komisyon teşkilat mensuplarına “il başkanı kim olsun?” diye soracak.

3 İSİM İSTENECEK

Komisyon, mevcut ve eski milletvekilleri, eski il başkanları, il başkan adayları, belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel meclisi başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanı ile yüz yüze görüşecek. Yüzyüze görüşmede görüşülen kişilerden 3 isim istenecek.

İl yönetim kurulu üyeleri, il kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, demokrasi hakem kurulu üyeleri, merkez ilçe yönetimi, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları ilçe başkanları ve gençlik kolları ilçe başkanlarıyla da anket usulü toplu görüşme yapılacak. Yine anket usulü görüşmelerde de 3 isim istenecek.

SON KARAR GENEL MERKEZİN

Yüz yüze görüşmeler ve oylamaların neticesinde de il başkan adayları genel merkez tarafından değerlendirilecek.