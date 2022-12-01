Alaca Eğitim Bir Sen’de Numan Sözüdoğru dönemi

FATİH AKBAŞ

Alaca’da 21 yıldır Eğitim Bir Sen İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kadir Şimşek, görevi Numan Sözüdoğru’ya devretti.

Gerçekleştirilen programda bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Kadir Şimşek'e teşekkür eden Numan Sözüdoğru, “Alaca İlçe Başkanlığı görevinde, gayret ve özveriyle göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Onursal Başkan olarak bilgi ve birikimlerinizle yönetimimize katacağınız tecrübelerinizden her zaman istifade edeceğiz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen'imiz adına Alaca'da tüm hizmet kollarımızla birlikte hizmet etmeye, bayrağı daha yukarılara çıkarmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş ise, Kadir Şimşek'e bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederken Numan Sözüdoğru'ya ve yeni yönetimine başarılar diledi.

Toplantının sonunda ise Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, Kadir Şimşek’e teşekkür plaketi verdi.