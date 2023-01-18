Ali Yıldız güven tazeledi

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Diyanet-Sen 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda hemşehrimiz Ali Yıldız güven tazeleyerek yeniden Diyanet-Sen Genel Başkanlığı’na seçildi.

Ankara The Green Park Otel Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve delegeler katıldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’nun divan başkanlığında gerçekleştirilen, iki listenin ve sekiz bağımsız adayın yarıştığı seçimler sonucunda genel başkanlığa mevcut başkan Ali Yıldız seçildi.