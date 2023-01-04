Alperenler’den erken kutlama

MURAT ÇETİN

Alperen Ocakları Çorum İl Başkanı İnan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşan 10 Ocak Gazeteciler Günümüzü kutladı.

Hem kutlama hem de gönül ziyareti olarak ziyaret sebeplerini ifade eden İnan Aktaş, Hakimiyet Gazetesi’nin kurulduğu günden beri Alperenler’in nezdinde kıymetli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Türk Dünyası Birim Başkanı Ertuğrul Külcü, İdari İşler Birimi Başkanı Mehmet Akif Amasyalı, İl Teşkilat Başkanı Abdulhamit Kabaca, Eğitim Birimi Başkanı İbrahim Ateş ve İdari İşler Başkan Yardımcısı Hakan Peker’in de katıldığı ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şahsında tüm Hakimiyet ailesini tebrik eden Çorum Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş, Hakimiyet’in Çorum’un sosyal, kültürel ve inanç yaşamında derin izleri ve emeği bulunan bir kurum olduğunu aktararak, “Kardeş kuruluş olarak kabul ettiğimiz Hakimiyet Gazetesi’nin milli ve manevi konulardaki duruşu, her daim takdirle ifade edilecek bir gurur kaynağı oldu. Kendimizi her zaman evimizde hissettiğimiz Hakimiyet Gazetesi’nin tüm çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü erkenden kutluyor, tüm çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Alperenler’in her daim bu memlekette güzel işlere ve Muhsini bir duruşa imza attıklarının yakın şahidi olduklarını, memleket meselesini her daim nefislerinin önüne koyarak yol yürüyen Alperenler’in ziyaretiyle onur duyduğunu söyledi.